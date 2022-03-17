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«Барселона» получит € 265-275 млн от Spotify за 4 года. «Камп Ноу» переименуют на 6 лет

«Барселона» получит € 265-275 млн от Spotify за 4 года. «Камп Ноу» переименуют на 6 лет
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Стали известны подробности сделки «Барселоны» со Spotify, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, за первые три года, пока длится соглашение, клубу будет выплачено € 67,5 млн, которые могут вырасти до € 70 млн. Также есть пункт о € 2,5 млн, которые будут списаны, если будет «хорошая практика со стороны клуба при активации контракта». Не уточняется, что подразумевает этот пункт.

В общей сложности за четыре года «Барселона» могла бы собрать € 275 млн на все концепции. Spotify запросила опцион на перепродажу футболок мужской и женской команд после третьего года, но источники в переговорах объяснили MD, что шведская компания не имеет права перепродавать какие-либо активы клуба.

По истечении срока у Spotify будет возможность продлить соглашение ещё на 15 лет. При этом компания начнёт платить клубу больше – € 15-20 млн в год.

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