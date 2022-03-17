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Камачо: Хави мог бы стать идеальным тренером для сборной Испании

Камачо: Хави мог бы стать идеальным тренером для сборной Испании
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Бывший главный тренер сборной Испании Хосе Антонио Камачо считает, что действующий наставник «Барселоны» Хави мог бы стать идеальным тренером испанской национальной команды.

«Хави – специалист со своим индивидуальным почерком. Но ему нужно время, чтобы построить свою систему игры. Он не должен тратить время на то, чтобы исправлять чужие ошибки, как в «Барселоне».

Хави мог бы тренировать сборную Испании, но неизвестно, захочет ли он. Сейчас сборную тренирует Луис Энрике и у команды всё хорошо. Но я думаю, Хави мог бы стать идеальным тренером для сборной Испании», — приводит слова Камачо Mundo Deportivo.

Напомним, Хави был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 6 ноября 2021 года. Он сменил на тренерском мостике сине-гранатовых Рональда Кумана.

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