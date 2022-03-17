Камачо: Хави мог бы стать идеальным тренером для сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Хосе Антонио Камачо считает, что действующий наставник «Барселоны» Хави мог бы стать идеальным тренером испанской национальной команды.
«Хави – специалист со своим индивидуальным почерком. Но ему нужно время, чтобы построить свою систему игры. Он не должен тратить время на то, чтобы исправлять чужие ошибки, как в «Барселоне».
Хави мог бы тренировать сборную Испании, но неизвестно, захочет ли он. Сейчас сборную тренирует Луис Энрике и у команды всё хорошо. Но я думаю, Хави мог бы стать идеальным тренером для сборной Испании», — приводит слова Камачо Mundo Deportivo.
Напомним, Хави был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 6 ноября 2021 года. Он сменил на тренерском мостике сине-гранатовых Рональда Кумана.
- 17 марта 2022
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