Мерсон — о «Ливерпуле»: празднуют так, будто уже выиграли лигу, хотя отстают на одно очко
Поделиться
Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон поделился мнением о «Ливерпуле».
«Нужно помнить, что они гонятся за одной из лучших команд мира и всё ещё отстают на одно очко. Списывайте «Манчестер Сити» со счетов на свой страх и риск. На самом деле ничего не изменилось. «Ливерпуль» должен выигрывать каждый матч этого сезона. «Манчестер Сити» всё ещё на одно очко впереди, и они сыграют с «Ливерпулем» дома. Если «Манчестер Сити» выиграет каждую игру и сыграет вничью с «Ливерпулем», они выиграют лигу.
Мы говорим о «Манчестер Сити» – команде, у которой за последние три или четыре года несколько раз были серии из примерно 14 побед подряд. Все в «Ливерпуле» празднуют, как будто уже выиграли лигу», – цитирует Мерсона Sky Sports.
Новость по теме«Ливерпуль» может купить Исака за € 70 млн
Комментарии
- 17 марта 2022
-
17:45
-
17:45
-
17:36
-
17:26
-
17:06
-
17:06
-
16:41
-
16:37
-
16:27
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:56
-
15:47
-
15:41
-
15:31
-
15:23
-
14:47
-
14:37
-
14:27
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
14:02
-
13:43
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:52
Партнерский контент