Мерсон — о «Ливерпуле»: празднуют так, будто уже выиграли лигу, хотя отстают на одно очко

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон поделился мнением о «Ливерпуле».



«Нужно помнить, что они гонятся за одной из лучших команд мира и всё ещё отстают на одно очко. Списывайте «Манчестер Сити» со счетов на свой страх и риск. На самом деле ничего не изменилось. «Ливерпуль» должен выигрывать каждый матч этого сезона. «Манчестер Сити» всё ещё на одно очко впереди, и они сыграют с «Ливерпулем» дома. Если «Манчестер Сити» выиграет каждую игру и сыграет вничью с «Ливерпулем», они выиграют лигу.



Мы говорим о «Манчестер Сити» – команде, у которой за последние три или четыре года несколько раз были серии из примерно 14 побед подряд. Все в «Ливерпуле» празднуют, как будто уже выиграли лигу», – цитирует Мерсона Sky Sports.

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