«Галатасарай» — «Барселона»: текстовая трансляция начнётся в 20:45

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем». Команды встретятся на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция). Противостояние начнётся в 20:45 мск.

Первая игра завершилась со счётом 0:0. На 27-й минуте Мемфис Депай исполнил отличный удар со штрафного, но Пенья в прыжке дотянулся до мяча. В начале второй половины Жорди Альба с зоны подбора пробил в касание — мяч прошёл в метре от штанги. На 75-й минуте у Пьер-Эмерика Обамеянга не получился удар через себя, Френки де Йонг попытался сыграть на добивании, находясь во вратарской площади, но мяч угодил в штангу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи». «Галатсарай» вышел в 1/8 финала турнира из группы с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем».