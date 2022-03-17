«Байер» — «Аталанта»: текстовая трансляция начнётся в 20:45

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Команды сыграют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Противостояние начнётся в 20:45 мск.
Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в список футболистов итальянской команды, которые отправятся на эту встречу. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев.
Счёт в первой игре на 11-й минуте открыл Чарлес Арангис после паса Флориана Вирца. Через 12 минут украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский восстановил равенство на табло после удара в верхний угол ворот. Ему ассистировал Луис Мурьель. Спустя 2 минуты колумбиец занёс мяч в сетку ворот соперника после передачи украинца. Затем в очередной раз сработала связка Мурьель — Малиновский. После этого голом в составе «фармацевтов» отметился Мусса Диаби.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.
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