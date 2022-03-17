Игрок киевского «Динамо» Кендзёра подписал контракт с «Лехом»

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзёра перешёл в «Лех». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Игрок использовал возможность ФИФА, согласно которой футболисты могут до лета приостановить контракты с украинскими клубами. Стороны заключили соглашение до конца сезона. В активе игрока 26 матчей за сборную Польши. По новому постановлению переходы возможны, если украинским футболистам будет разрешён выезд из страны. Кроме того, клубы не смогут регистрировать более двух украинцев.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.