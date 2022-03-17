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Фаната арестовали за расизм на матче «МЮ» — «Атлетико». Ему уже предъявили обвинения

Фаната арестовали за расизм на матче «МЮ» — «Атлетико». Ему уже предъявили обвинения
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Испанского болельщика арестовали за расизм во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико», сообщает Goal.

По информации источника, 31-летний испанец был задержан полицией Манчестера. Ему уже предъявили обвинения. Мужчину обвиняют в нарушении общественного порядка. В ближайшее время болельщик предстанет перед судом.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник Ренан Лоди. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов.

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