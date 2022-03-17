Хави рассказал о ключевом элементе в игре «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ключевом элементе в игре каталонцев.

«Прессинг — одна из основ нашей философии. В нашей команде нет места игрокам, которые не прессингуют. Если ты не прессингуешь, то вынужден бежать 70 метров назад, если кто-то не доработал. Если ты прессингуешь высоко, то выполняешь меньше беговой работы», – цитирует наставника журналист Густаво Хофман.

Напомним, Хави был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 6 ноября 2021 года. Он сменил на тренерском мостике сине-гранатовых Рональда Кумана. Ответный матч «Барселоны» с «Галатасараем» в 1/8 Лиги Европы пройдёт в Турции сегодня, 17 марта, и начнётся в 20:45 мск. Первый матч завершился нулевой ничьей.