Хави рассказал о ключевом элементе в игре «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ключевом элементе в игре каталонцев.
«Прессинг — одна из основ нашей философии. В нашей команде нет места игрокам, которые не прессингуют. Если ты не прессингуешь, то вынужден бежать 70 метров назад, если кто-то не доработал. Если ты прессингуешь высоко, то выполняешь меньше беговой работы», – цитирует наставника журналист Густаво Хофман.
Напомним, Хави был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 6 ноября 2021 года. Он сменил на тренерском мостике сине-гранатовых Рональда Кумана. Ответный матч «Барселоны» с «Галатасараем» в 1/8 Лиги Европы пройдёт в Турции сегодня, 17 марта, и начнётся в 20:45 мск. Первый матч завершился нулевой ничьей.
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