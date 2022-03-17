Саутгейт объяснил, почему не вызвал Рашфорда и Санчо на мартовские матчи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил невызов в национальную команду игроков «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и Маркуса Рашфорда.

«Маркус показывает недостаточно хорошую игру, он явно не в кондициях, но у него есть время, чтобы доказать обратное. Я знаю, на что он способен. Посмотрите, кого из группы атаки мы вызвали: Саку, Смит-Роу и Фодена. Джейдон неплох, но на его позиции слишком высокая конкуренция», — цитирует наставника BBC.

В грядущих играх могут принять участие Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Филип Фоден, Гарри Кейн, Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу и Тэмми Абрахам. В мартовских товарищеских матчах команда Гарета Саутгейта сыграет со Швейцарией и Кот-д′Ивуаром. На минувшем Евро-2020 англичане заняли второе место, проиграв в финале сборной Италии.