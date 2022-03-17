Жена Карпина показала, как Валерий проводит время с дочками

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья показала, как наставник национальной команды проводит время с семьёй.
На видео главный тренер дончан лежит на полу с книжкой в руке и читает своим дочкам стихотворения. «Папа дома, а завтра опять на поезд», — написала Дарья под видео в своём телеграм-канале.
Напомним, Карпин тренировал донскую команду с декабря 2017 по август 2021 года. Под его руководством «Ростов» провёл 111 матчей. В нынешнем сезоне «Ростов» идёт на 14-й позиции в Российской Премьер-Лиге, набрав в 20 матчах 21 очко. РФС может прекратить работу Карпина в «Ростове», если сборная России вернётся к участию в международных матчах.
Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.
- 17 марта 2022
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