Экс-тренер «Краснодара» отреагировал на новость о понижении зарплат футболистам клуба

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отреагировал на новость о понижении зарплат футболистам клуба.

«Каждый футболист имеет право принимать решение в соответствии с персональными суждениями. Есть те, кто понимает ситуацию и идёт навстречу клубу — это уже зависит от человеческих качеств. Сергей Галицкий далеко не жадный человек. Если он видит, что человек хорошо работает, он его обязательно отблагодарит. Уверен, владелец найдёт компромисс и вернёт заработные платы, когда ситуация нормализуется.



Ребята сейчас на драйве и эмоциях: некоторые прыгнули выше головы. В краткосрочной перспективе они дали результат, но как будет в долгосрочной — не знаем. Сейчас многое будет зависеть от тренерского штаба команды», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.