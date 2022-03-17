«Галатасарай» — «Барселона»: хозяева открыли счёт на 28-й минуте матча

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» принимает «Барселону».



Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился защитник хозяев Маркан, ему ассистировал Александру Чикылдэу.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Барселона».



Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Даниэле Орсато. Ему помогают ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери – Даниэле Киффи.



Напомним, первая игра завершилась со счётом 0:0. В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи». «Галатасарай» вышел в 1/8 финала турнира из группы с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем».