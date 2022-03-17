Роналдиньо высказался о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо высказался о свисте фанатов «Пари Сен-Жермен» в адрес игроков парижан Лионеля Месси и Неймара.



«Болельщики были расстроены, когда они освистывали Месси и Неймара, их можно понять: они — фанаты команды, за которую выступают самые лучшие спортсмены. Сложно наладить всё за столь короткий промежуток времени, надо установить все связи в клубе. Убеждён, что эти футболисты смогут совершить что-то выдающееся», – цитирует игрока Fox Sports.

Недовольство фанатов парижского клуба Месси вызвано вылетом «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов после поражения по сумме двух встреч от мадридского «Реала», а также постоянно муссирующимися слухами об уходе Лионеля в другой клуб.