«Брага» сыграла вничью с «Монако» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы. Головин отдал голевую
Поделиться
17 марта состоялся ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Брагой» и «Монако». Команды встречались на стадионе «Луи II » в Монако. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Счёт в игре на 19-й минуте открыл Абель Руис. На 90-й минуте Аксель Дисаси после передачи Александра Головина восстановил равенство на табло. Первая игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начинал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 52-й минуте игры, заменив Софьяна Диопа. В первой игре в составе «Браги» голом отметился Абель Руис. Он открыл счёт на 3-й минуте. Второй гол португальцев на счету Витора Оливейры. Он отличился на 89-й минуте матча.
Комментарии
- 17 марта 2022
-
23:46
-
23:28
-
23:28
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:06
-
21:55
-
21:48
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:36
-
20:12
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:37
-
19:19
-
19:16
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:23
-
17:59
Партнерский контент