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«Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

«Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
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Сегодня, 17 марта, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился защитник хозяев Маркан, ему ассистировал Александру Чикылдэу. На 37-й минуте счёт сравнял полузащитник «Барсы» Педри, голевой пас отдал Ферран Торрес. На 49-й минуте форвард каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд, результативная передача на счету Френки де Йонга.

Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Даниэле Орсато. Ему помогали ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери – Даниэле Киффи.

Напомним, первая игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а «Галатасарай» завершил участие в турнире.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Маркан – 28'   1:1 Педри – 37'   1:2 Обамеянг – 49'
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