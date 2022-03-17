«Рейнджерс» уступил «Црвене Звезде» в ответном матче, но вышел в 1/4 финала ЛЕ

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде (Сербия) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» принимала шотландский «Рейнджерс». Хозяева одержали победу — 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился полузащитник хозяев Мирко Иванич, ему ассистировал Гелор Канга. На 56-й минуте ответный мяч забил нападающий шотландской команды Райан Кент, голевой пас отдал Глен Камара. В добавленное ко второму тайму время 11-метровый в ворота «Рейнджерс» реализовал нападающий хозяев Эль-Фарду Бен Набуан.



Первый матч завершился победой «Рейнджерс» со счётом 3:0. У шотландцев забили защитники Джеймс Тавернье и Леон Балогун, а также нападающий Альфредо Морелос.



Таким образом, «Рейнджерс» по сумме двух матчей вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а «Црвена Звезда» завершила своё участие в турнире.