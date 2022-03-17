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«Реал» хочет продать пять футболистов. На вырученные деньги могут купить хавбека «Монако»

«Реал» хочет продать пять футболистов. На вырученные деньги могут купить хавбека «Монако»
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Мадридский «Реал» хочет продать нескольких футболистов, сообщает Marca.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес провёл встречу с генеральным директором клуба Хосе Санчесом.

На встрече функционеры решили, что «Реалу» нужно продать нападающих Эдена Азара, Мариано Диаса и Луку Йовича, полузащитника Даниеля Себальоса и защитника Хесуса Вальехо.

Если клубу удастся хорошо заработать на продажах, руководство «Королевского клуба» попытается осуществить трансфер полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. Кроме того, подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе было определено в качестве ключевой цели «Реала» на лето.

«Мальорка» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 28-й тур:

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