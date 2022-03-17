«Реал» хочет продать пять футболистов. На вырученные деньги могут купить хавбека «Монако»

Мадридский «Реал» хочет продать нескольких футболистов, сообщает Marca.



По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес провёл встречу с генеральным директором клуба Хосе Санчесом.



На встрече функционеры решили, что «Реалу» нужно продать нападающих Эдена Азара, Мариано Диаса и Луку Йовича, полузащитника Даниеля Себальоса и защитника Хесуса Вальехо.



Если клубу удастся хорошо заработать на продажах, руководство «Королевского клуба» попытается осуществить трансфер полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. Кроме того, подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе было определено в качестве ключевой цели «Реала» на лето.

«Мальорка» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 28-й тур:

Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.