«Базель» с Чаловым проиграл «Марселю» и покинул Лигу конференций

В рамках матча 1/8 финала Лиги конференций «Базель» проиграл «Марселю». Во втором тайме Дан Ндой вывел швейцарцев вперёд. Затем в составе французов голами отметились Дженгиз Ундер и Валентин Ронжье. Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов вышел в стартовом составе.

В другой игре встречались «Ренн» и «Лестер». Счёт в игре на 8-й минуте открыл после паса Мартена Терье Бенжамен Буриго. Во втором тайме Уэсли Фофана отличился с передачи Адемола Лукман. На 75-й минуте Флавьен Тэт вывел французский клуб вперёд.

В третьем матче встречались «Копенгаген» и ПСВ. Голландцы одержали разгромную победу со счётом 4:0. Счёт в игре спустя 10 минут открыл Эран Захави. В конце тайма преимущество укрепил Марио Гётце. Во втором тайме Захави оформил дубль. В добавленное время Чуквунонсо Мадуэке забил 4-й гол хозяев.