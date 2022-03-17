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«Базель» с Чаловым проиграл «Марселю» и покинул Лигу конференций

«Базель» с Чаловым проиграл «Марселю» и покинул Лигу конференций
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В рамках матча 1/8 финала Лиги конференций «Базель» проиграл «Марселю». Во втором тайме Дан Ндой вывел швейцарцев вперёд. Затем в составе французов голами отметились Дженгиз Ундер и Валентин Ронжье. Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов вышел в стартовом составе.

Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Ндой – 62'   1:1 Ундер – 74'   1:2 Ронжье – 90+3'

В другой игре встречались «Ренн» и «Лестер». Счёт в игре на 8-й минуте открыл после паса Мартена Терье Бенжамен Буриго. Во втором тайме Уэсли Фофана отличился с передачи Адемола Лукман. На 75-й минуте Флавьен Тэт вывел французский клуб вперёд.

Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Буриго – 8'   1:1 Фофана – 51'   2:1 Тэт – 75'

В третьем матче встречались «Копенгаген» и ПСВ. Голландцы одержали разгромную победу со счётом 4:0. Счёт в игре спустя 10 минут открыл Эран Захави. В конце тайма преимущество укрепил Марио Гётце. Во втором тайме Захави оформил дубль. В добавленное время Чуквунонсо Мадуэке забил 4-й гол хозяев.

Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
0 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Захави – 10'   0:2 Гётце – 38'   0:3 Захави – 79'   0:4 Мадуэке – 90+1'
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