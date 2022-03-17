«Базель» с Чаловым проиграл «Марселю» и покинул Лигу конференций

В рамках матча 1/8 финала Лиги конференций «Базель» проиграл «Марселю». Во втором тайме Дан Ндой вывел швейцарцев вперёд. Затем в составе французов голами отметились Дженгиз Ундер и Валентин Ронжье. Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов вышел в стартовом составе.
В другой игре встречались «Ренн» и «Лестер». Счёт в игре на 8-й минуте открыл после паса Мартена Терье Бенжамен Буриго. Во втором тайме Уэсли Фофана отличился с передачи Адемола Лукман. На 75-й минуте Флавьен Тэт вывел французский клуб вперёд.
В третьем матче встречались «Копенгаген» и ПСВ. Голландцы одержали разгромную победу со счётом 4:0. Счёт в игре спустя 10 минут открыл Эран Захави. В конце тайма преимущество укрепил Марио Гётце. Во втором тайме Захави оформил дубль. В добавленное время Чуквунонсо Мадуэке забил 4-й гол хозяев.
- 17 марта 2022
-
23:46
-
23:28
-
23:28
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:06
-
21:55
-
21:48
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:36
-
20:12
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:37
-
19:19
-
19:16
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:23
-
17:59