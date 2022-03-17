«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным в составе вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Сегодня, 17 марта, состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги конференций между «АЗ Алмкар» и «Будё-Глимт». Противостояние завершилось со счётом 2:2 в основное время. В серии пенальти сильнее оказался норвежский клуб.

Счёт в игре на 18-й минуте открыли игроки голландского клуба. Отличился Вангелис Павлидис после паса Бруно Мартинса Инди. Через 7 минут Амаль Пеллегрино сравнял счёт в противостоянии. Спустя 5 минут Павлидис

Аслак оформил дубль. На этот раз в роли ассистента выступил Фонн Витри. На 105-й минуте Альфонс Сампстед восстановил равенство на табло, а в серии пенальти норвежцы одержали победу. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин принял участие в игре. Россиянин совершил 4 спасения.