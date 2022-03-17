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«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным в составе вышел в 1/4 финала Лиги конференций

«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным в составе вышел в 1/4 финала Лиги конференций
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Сегодня, 17 марта, состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги конференций между «АЗ Алмкар» и «Будё-Глимт». Противостояние завершилось со счётом 2:2 в основное время. В серии пенальти сильнее оказался норвежский клуб.

Счёт в игре на 18-й минуте открыли игроки голландского клуба. Отличился Вангелис Павлидис после паса Бруно Мартинса Инди. Через 7 минут Амаль Пеллегрино сравнял счёт в противостоянии. Спустя 5 минут Павлидис
Аслак оформил дубль. На этот раз в роли ассистента выступил Фонн Витри. На 105-й минуте Альфонс Сампстед восстановил равенство на табло, а в серии пенальти норвежцы одержали победу. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин принял участие в игре. Россиянин совершил 4 спасения.

Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
2 : 2
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Павлидис – 18'   1:1 Пеллегрино – 25'   2:1 Павлидис – 30'   2:2 Сампстед – 105'
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