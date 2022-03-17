Педри: мы фавориты Лиги Европы

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал выход каталонского клуба в четвертьфинал Лиги Европы.

«Дома мы не ждали того результата, который получили. В Турции нам пришлось непросто: я никогда не играл на стадионе, который так сильно давит. Быстрый гол помог соперникам вкатиться в игру. Мы фавориты Лиги Европы. Мы показываем игру, которая нам нравится, поэтому мы наверняка сможем выиграть трофей.



Перед голом я думал, как лучше нанести удар. Я делал ложные замахи до тех пор, пока не нашёл свободное пространство. Не помню, как так вышло. На поле всё происходит само собой», — цитирует игрока Marca.

Напомним, первая игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а «Галатасарай» завершил участие в турнире.