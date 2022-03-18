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Шикарный гол Педри — в видеообзоре матча 1/8 финала ЛЕ «Галатасарай» — «Барселона»

Шикарный гол Педри — в видеообзоре матча 1/8 финала ЛЕ «Галатасарай» — «Барселона»
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Вчера, 17 марта, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился защитник хозяев Маркан, ему ассистировал Александру Чикылдэу. На 37-й минуте счёт сравнял полузащитник «Барсы» Педри, голевой пас отдал Ферран Торрес. На 49-й минуте форвард каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд, результативная передача на счету Френки де Йонга.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

Напомним, первая игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а «Галатасарай» завершил участие в турнире.

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