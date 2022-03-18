Видеообзор поражения «Базеля» с Чаловым в матче 1/8 финала ЛК с «Марселем»

Вчера, 17 марта, на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги конференций «Базель» принимал «Марсель». Гости одержали победу — 2:1.

На 35-й минуте полузащитник французов Амин Арит мог вывести свою команду вперёд с пенальти, но промахнулся с «точки». Счёт был открыт во втором тайме. На 62-й минуте отличился нападающий хозяев Дан Ндой, ему ассистировал Себастьяно Эспозито.

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На 74-й минуте полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер забил ответный мяч, голевой пас отдал Жерсон. В добавленное ко второму тайму время забил хавбек гостей Валентин Ронжье, результативную передачу оформил Маттео Гендузи.

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов вышел в стартовом составе и провёл на поле 81 минуту. За это время Чалов не сумел отметиться результативными действиями, а также заработал жёлтую карточку.

В первом матче победу также одержал «Марсель» (2:1). Таким образом, французская команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций, а «Базель» завершил участие в турнире.