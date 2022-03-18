Матч «Эвертон» — «Ньюкасл» был прерван из-за фаната, привязавшего себя к штанге

Во время матча отложенного 20-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» произошёл необычный эпизод.



В начале второго тайма на поле стадиона «Гудисон Парк» прорвался болельщик, который привязал себя к штанге пластиковым хомутом за шею. Судья Крейг Поусон был вынужден прервать встречу, чтобы стюарды смогли вызволить фаната.

Спустя некоторое время работникам стадиона удалось освободить болельщика, после чего арбитр продолжил встречу.



После 28 сыгранных туров «Ньюкасл» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Сороки» имеют в своём активе 31 очко. «Эвертон» с 22 очками находится на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (70).