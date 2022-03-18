Обамеянг: если продолжим в том же духе, то сможем дойти до финала и выиграть его

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал выход каталонского клуба в четвертьфинал Лиги Европы.



«Мы приняли участие в сложной игре, соперники хорошо оборонялись. В первом тайме мы совершили много потерь, но во второй половине выправили ситуации. Мы победили — это самое главное. Мы смогли вернуться в игру после пропущенного мяча — это самое основное. Мы показали характер — гол Педри помог нам в этом.



Я счастлив в Испании. Когда ты чувствуешь себя хорошо морально, ты помогаешь команде. Если продолжим в том же духе, то сможем дойти до финала и выиграть его», – цитирует игрока Marca.

Напомним, первая игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а «Галатасарай» завершил участие в турнире.