«Лион» сыграл вничью с «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В ночь с 17 на 18 марта мск на стадионе «Групама» в Лионе в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Лион» принимал «Порту». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился нападающий хозяев Мусса Дембеле, ему ассистировал Лео Дюбуа. На 27-й минуте защитник «Порту» Пепе забил ответный мяч, голевой пас отдал Фабиу Виейра.



Напомним, первая встреча завершилась победой «Лиона» со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Лукас Пакета. Таким образом, «Лион» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а «Порту» завершил участие в турнире.



В нынешнем розыгрыше ЛЕ «Лион» занял первое место в группе А, набрав 16 очков. «Ткачи» опередили «Рейнджерс», «Спарту» и «Брондбю». «Порту» с 5 очками занял третье место в лигочемпионской группе В, после чего вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где оказался сильнее «Лацио» (2:1; 2:2).