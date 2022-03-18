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Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций

Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций
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Определились все команды, которые выступят в четвертьфинале Лиги конференций.

Ими стали: ПАОК, «Славия», «Рома», «Фейеноорд», «Будё-Глимт», «Марсель», ПСВ и «Лестер Сити».

Жеребьёвка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций пройдёт в Ньоне сегодня, 18 марта. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные матчи запланированы на 14 апреля. Полуфинальные матчи пройдут 28 апреля и 5 мая.

Решающий матч Лиги конференций сезона-2021/2022 состоится 25 мая на стадионе «Национал Арена» в Тиране (Албания).

Если в основное время будет ничья, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если по их завершении не будет выявлен победитель, то судьба трофея определится в серии послематчевых пенальти.

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