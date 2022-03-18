Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Ярмоленко в овертайме матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы

Гол Ярмоленко в овертайме матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Вест Хэм» принимал «Севилью». Встреча состоялась о Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Основное время закончилось со счётом 1:0 в пользу «Севильи». Гол на 39-й минуте в свой актив записал Томаш Соучек. В дополнительное время украинский нападающий Андрей Ярмоленко принёс победу английскому клубу.
Первый матч завершился победой «Севильи» со счётом 1:0. Таким образом, «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а «Севилья» завершила участие в турнире.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.
Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ДВ
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Соучек – 39'   2:0 Ярмоленко – 112'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022