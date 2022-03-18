Гол Ярмоленко в овертайме матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Вест Хэм» принимал «Севилью». Встреча состоялась о Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Основное время закончилось со счётом 1:0 в пользу «Севильи». Гол на 39-й минуте в свой актив записал Томаш Соучек. В дополнительное время украинский нападающий Андрей Ярмоленко принёс победу английскому клубу.
Первый матч завершился победой «Севильи» со счётом 1:0. Таким образом, «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а «Севилья» завершила участие в турнире.
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.
Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.
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