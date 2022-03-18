Дель Пьеро — о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: во втором тайме команда выключилась

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.



«Я увидел отличный первый тайм. «Ювентус» хорошо оборонялся, а у «Вильярреала» было мало моментов. Во втором тайме «Юве» совсем выключился. Они пробили в штангу, вратарь почти смог взять пенальти, но у «Ювентуса» были недостатки во втором тайме. У команды было мало идей. Игроки не рисковали. Если вы хотите что-то создавать, то должны двигать мяч быстрее», — цитирует Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Sky Sport.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал» на домашнем поле. Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

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