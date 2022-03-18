Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы

Стали известны все команды, которые выступят в четвертьфинале Лиги Европы.
Ими стали «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Брага», «Рейнджерс», «Барселона», «Айнтрахт», «Вест Хэм», «Лион».
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7 апреля. Ответные игры запланированы на 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан».
Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы должен был сыграть «Спартак», однако ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.
Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.
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