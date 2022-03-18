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Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» над «Байером» в ответном матче ЛЕ

Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» над «Байером» в ответном матче ЛЕ
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы над немецким клубом «Байер» (1:0).

«Очень приятно выйти в четвертьфинал. Нам пришлось потерпеть во втором тайме, но в цело мы заслуженно прошли в следующий раунд. Ждём жеребьевку, но сначала насладимся этим вечером. Мы могли бы выступить лучше в этом матче, но всё равно показали те достоинства, которые необходимы на таком уровне», — цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» принимал «Аталанту» на домашнем поле. Игра завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0. Единственный гол забил Жереми Бога. По сумме двух игр «Аталанта» прошла в четвертьфинальную стадию ЛЕ.

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