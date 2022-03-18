Мойес о победе «Вест Хэма» над «Севильей»: я бы хотел получить трофей за это выступление

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Севильей» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Это был отличный вечер на стадионе. Здесь легко можно было бы провести финал Лиги чемпионов или большой европейский матч — он может принимать цифры, у него отличная атмосфера. Это был большая ночь для болельщиков «Вест Хэма», они не подвели нас, и игроки не подвели их. Я бы хотел получить трофей за это выступление. Мы знаем, что у нас есть ещё семь команд, которые усложнят задачу. Мы должны продолжать идти вперёд. У нас хорошая команда. Мы всё ещё относительные новички, и мы добираемся до места, где кружится голова», — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой «Севильи» со счётом 1:0. В ответном встрече «Вест Хэм» одержал победу со счётом 2:0. Решающий гол в овертайме забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.