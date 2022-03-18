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Федерико Вальверде оценил значимость «эль класико» после ухода Роналду и Месси

Федерико Вальверде оценил значимость «эль класико» после ухода Роналду и Месси
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оценил значимость «эль класико» после ухода Криштиану Роналду и Лионеля Месси из команд.

«Конечно, из обеих команд ушли звезды. Роналду из «Реала», а Месси – из «Барселоны». Они собирали множество болельщиков у экранов, миллионы людей смотрели эти матчи ради них. Сегодня же всё по-другому, но это по-прежнему матч между «Реалом» и «Барселоной». Это уникальная для всех игра.

Я родом из Южной Америки – там этой игрой наслаждаются так, будто она последняя в их жизни. Я наслаждаюсь ей в полной мере. Стараюсь наслаждаться каждым моментом со своими друзьями, со своей семьей. Для меня это уникально», – цитирует Вальверде Cadena SER.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 29 тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 20 марта. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.

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