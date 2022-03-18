Хави высказался о предстоящем матче «Барселоны» с «Реалом» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы в матче с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги Европы поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Сегодня был важный матч. Это европейский турнир, и мы хотим пройти далеко. вы можете сказать, что мы находимся в хорошем положении перед матчем с «Реалрм» Но это ничего не значит, я видел подобное уже много раз. Матч будет очень сложным», — приводит слова Хави Goal.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 29 тура чемпионата Испании состоится в воскресенье, 20 марта. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 15 очков.