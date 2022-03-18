«ПСЖ» столкнулся с увеличением дефицита бюджета на 20 млн из-за вылета из ЛЧ

После вылета из Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» столкнулся с увеличением дефицита бюджета на € 20 млн, сообщает RMC Sport. В рамках 1/8 финала плей-офф они уступили по итогам двух матчей «Реал Мадриду».



Руководство парижского клуба заранее рассчитывало на проход и уже расписало свой бюджет на сезон. «ПСЖ» мог получить €10,6 млн бонуса, дополнительный доход от ТВ-прав, продаж билетов и атрибутики, а также бонусы, прописанные в спонсорских соглашениях. Общая сумму оценивается в € 20 млн.

Напомним, первый матч завершился в пользу парижан 1:0, голом отметился Килиан Мбаппе на 90+4 минуте игры. Во второй игре на 39-й минуте снова Мбаппе открыл счёт. Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот. Затем Карим Бензема оформил хет-трик, и в итоге «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов с общим счётом 3:2.