Спортивный юрист Прокопец: «не вижу выгоды от потолка зарплат в РПЛ»

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказал мнение по поводу введения потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге.



«По трудовому кодексу вы не можете в одностороннем порядке менять условия трудового договора. Решения РПЛ могут касаться только будущих контрактов. Сам потолок вполне можно ввести. Мне кажется, сейчас для клубов проблема – всё-таки не потолок зарплат, а курс валюты.

Клубы могут использовать потолок зарплат при переговорах с футболистами и агентами. Может быть, за счёт этого удастся согласовать меньшую зарплату. Лично я не вижу выгоды от потолка зарплат. Сейчас одни клубы могут платить деньги, другие нет. Видимо, второй категории потолок поможет с регулятивной точки зрения. Будут при переговорах ссылаться не просто на своё мнение, а на регламент», — передаёт слова Прокопца корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Напомним, что 23 марта запланировано заседание исполкома РФС, который может утвердить ряд изменений в РПЛ.

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