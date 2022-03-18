Соучек, Демирал, Педри и Руис – кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны кандидаты на звание игрока недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.



В список из четырёх кандидатов вошли полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, полузащитник «Барселоны» Педри, защитник «Аталанты» Мерих Демирал и нападающий «Браги» Абель Руис.



Победитель будет определён путем голосования на официальном сайте УЕФА.



Напомним, что вчера определились все участники четвертьфинала Лиги Европы. Ими стали «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Брага», «Рейнджерс», «Барселона», «Айнтрахт», «Вест Хэм», «Лион».



Жеребьёвка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные встречи запланированы на 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан».

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