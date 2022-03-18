Пиняев: не сделал ничего такого, чтобы привлечь внимание. Сначала хочу поиграть в футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил, почему избегает представителей СМИ.
«Беречь меня не нужно, сам себя берегу. Знаю, когда стоит появляться в публичном пространстве, когда – нет. Но понимаю: не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов. Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться, а уже потом что-то рассказывать. По этой причине стараюсь пока избегать прессы.
Говорят, что я не играю в виртуальные игры? Насчет компьютера или PlayStation – правда. Стараюсь проводить время в коллективе, играю в настольные игры», – цитирует игрока «Матч ТВ».
Напомним, Пиняев отметился взятием ворот в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0). Это дебютный гол молодого форварда в элитном дивизионе чемпионата России. Сергей стал самым молодым автором гола в РПЛ с 2009 года.
- 18 марта 2022
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