«Вест Хэм» — первый английский клуб, выбивший «Севилью» из Лиги Европы

«Вест Хэм» одержал победу над «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счётом 2:0. Решающий гол забил украинский нападающий «молотобойцев» Андрей Ярмоленко.



Таким образом, подопечные Дэвида Мойеса стали первым клубом из Англии, сумевшим одержать верх над «Севильей». За время существования турнира победить андалусийцев удавалось также португальскому «Порту», немецкому «Ганноверу» и чешской «Славии».



Первый матч завершился победой «Севильи» со счётом 1:0. По итогу двух матчевого противостояния, «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а «Севилья» завершила участие в турнире.



Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.



Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.