Филипп Клеман: в этом сезоне остается десять финалов

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал ничью с «Брагой» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.



«Мотивация присутствовала, но надежда была немного потеряна после того, как «Брага» повела в счёте по ходу первого тайма. У нас были возможности добиться лучшего результата, это точно. В ситуации, когда нужно отыграть два мяча, требуется забивать с первых минут. Нам не удалось сделать этого в первом тайме, а после их гола темп игры немного пошел на спад. После перерыва мы создали несколько опасных моментов, но соперник грамотно оборонялся. После гола Акселя у команды открылось второе дыхание, но было уже слишком поздно. Нужно будет проанализировать эту встречу, чтобы вернуться на тропу успеха.



Я, как и все остальные, включая тренерский штаб, игроков, руководство и болельщиков, очень разочарован… Есть два выхода из ситуации: либо мы сдаёмся, либо берем себя в руки и боремся! До конца сезона в чемпионате нам предстоит провести ещё десять финалов. Нужно будет приложить максимум усилий, чтобы одержать как можно больше побед и стереть из памяти разочарование от вылета», – цитирует Клемана официальный сайт «Монако».

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