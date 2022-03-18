Вингер «Байера» Диаби интересен трём клубам АПЛ. «Байер» просит € 60 млн за игрока

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в трансфере вингера «Байера» Муссе Диаби, сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своём «твиттере».
В соглашении француза с «фармацевтами» не прописана сумма отступных, и поэтому клуб готов расстаться с игроком за € 60 млн.
В этом сезоне игрок сборной Франции провел 33 матча за «Байер» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Диаби был заметен и в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Аталанты» (0:1). Француз сумел создать по опасному моменту у ворот противника в начале каждого из таймов. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу бергамасков. Единственный гол на 91-й минуте забил Жереми Бога. Таким образом, «Байер» покинул текущий розыгрыш Лиги Европы.
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