Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Байера» Диаби интересен трём клубам АПЛ. «Байер» просит € 60 млн за игрока

Вингер «Байера» Диаби интересен трём клубам АПЛ. «Байер» просит € 60 млн за игрока
Комментарии

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в трансфере вингера «Байера» Муссе Диаби, сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своём «твиттере».

В соглашении француза с «фармацевтами» не прописана сумма отступных, и поэтому клуб готов расстаться с игроком за € 60 млн.

В этом сезоне игрок сборной Франции провел 33 матча за «Байер» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Диаби был заметен и в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Аталанты» (0:1). Француз сумел создать по опасному моменту у ворот противника в начале каждого из таймов. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу бергамасков. Единственный гол на 91-й минуте забил Жереми Бога. Таким образом, «Байер» покинул текущий розыгрыш Лиги Европы.

Новость по теме
«Аталанта» обыграла «Байер» во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022