Жонатан Та – о вылете «Байера» из ЛЕ: разочарован, ведь у нас были шансы на победу

Защитник леверкузенского «Байера» Жонатан Та прокомментировал поражение с «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:1).
«Разочаровыван, особенно учитывая тот факт, что у нас были шансы на победу. Мы хотели сохранить ворота на ноль, но знали, что нам тоже придется забивать, и сегодня нам это не удалось.
Я думаю, что все активизировались и взяли на себя больше ответственности после травм Фримпонга и Вирца. Мы играли очень хорошо, мы играли в свою игру, но мы не использовали свои шансы, и это стоило нам победы», — цитирует Та пресс-служба УЕФА.
Команды сыграли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу бергамасков. Единственный гол на 91-й минуте забил Жереми Бога. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев. Таким образом, «Байер» покинул текущий розыгрыш Лиги Европы.
- 18 марта 2022
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