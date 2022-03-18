Порвавший «кресты» Оярсабаль: теперь у меня лишь одна цель – вернуться сильнее!

Капитан клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль, который порвал кресты на тренировке, прокомментировал это происшествие.



«Наступил момент, которого не хочет ни один футболист. Это очень трудно принять, но теперь у меня лишь одна цель – вернуться сильнее!» – написал футболист в своём «инстаграме».



Ранее стало известно, что 17 марта на утренней тренировке хавбек повредил левое колено. Медицинское обследование показало, что футболист порвал переднюю крестообразную связку. В ближайшие недели испанцу предстоит операция. Таким образом, Оярсабаль не сыграет до конца нынешнего сезона и может пропустить несколько месяцев следующего розыгрыша чемпионата Испании.



После 28 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 47 очков.