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Порвавший «кресты» Оярсабаль: теперь у меня лишь одна цель – вернуться сильнее!

Порвавший «кресты» Оярсабаль: теперь у меня лишь одна цель – вернуться сильнее!
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Капитан клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль, который порвал кресты на тренировке, прокомментировал это происшествие.

«Наступил момент, которого не хочет ни один футболист. Это очень трудно принять, но теперь у меня лишь одна цель – вернуться сильнее!» – написал футболист в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что 17 марта на утренней тренировке хавбек повредил левое колено. Медицинское обследование показало, что футболист порвал переднюю крестообразную связку. В ближайшие недели испанцу предстоит операция. Таким образом, Оярсабаль не сыграет до конца нынешнего сезона и может пропустить несколько месяцев следующего розыгрыша чемпионата Испании.

После 28 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 47 очков.

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