Лэмпард сломал руку, празднуя победный гол «Эвертона» в ворота «Ньюкасла»
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сломал руку, празднуя победный гол команды в перенесённом матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0).
«Я не знаю, я сделал это, празднуя гол. Думаю, я просто как-то ударился обо что-то. Через две минуты я осознал, что рука дрожит и немного болит. Но я согласен на это после трёх очков.
Сколько ещё переломов я готов перенести до конца сезона? Можно один за игру. Этот матч был особенным, хотя несколько недель назад он не казался нам таким», – цитирует Фрэнка Лэмпарда Sky Sports.
«Эвертон» прервал серию из четырёх поражений, набрал 25 очков за 27 матчей и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» (31) – на 14-й позиции.
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