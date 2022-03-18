Неймар — о вылете от «Реала»: «ПСЖ» не планировал это, мы здесь не для этого

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал вылет парижского клуба из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Это были сложные несколько дней, сложные несколько недель для нас. Мы не хотели проигрывать. Мы здесь не для этого, мы этого не планировали. Никто за это не заступился. Скорее наоборот. Мы посвятили себя, взяли на себя обязательства и тренировались, чтобы стремиться к этому. Я вернулся после травмы, отдав свою жизнь, чтобы быть там в тот момент. Даже если бы это означало проигрыш, но, по крайней мере, это было бы с командой», – цитирует Неймара RMC Sport.



Напомним, мадридский «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счётом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.

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