Джесси Лингард может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Представители игрока предлагают его кандидатуру «Милану» и «Роме», информирует журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, в услугах 29-летнего футболиста также заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Лингард станет свободным агентом по окончании сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что футболист с уважением относится к «красным дьяволам» и отработает свой контракт до конца, но его намерение покинуть клуб остаётся в силе. Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому зимой он не хотел принимать решения на долгосрочное будущее и был готов уйти лишь в аренду.

В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.