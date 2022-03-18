Пау Торрес отклонил предложение «Тоттенхэма», так как хотел играть в Лиге чемпионов

Защитник Пау Торрес отклонил крупное предложение «Тоттенхэма» прошлым летом, потому что хотел играть в Лиге чемпионов с клубом всей его жизни, «Вильярреалом», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, прошлым летом испанец также был интересен обеим командам из Манчестера. Эти клубы могут вернуться к его кандидатуре этим летом.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
Напомним, на этой неделе стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Это «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Бенфика», «Атлетико», «Челси» и «Вильярреал». Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.
- 18 марта 2022
-
13:21
-
13:04
-
12:51
-
12:39
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:02
-
11:54
-
11:43
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
10:51
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:05
-
09:56
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:24
-
08:53
-
08:30
-
08:29
-
08:16
-
05:33
-
04:14
-
04:13