Пау Торрес отклонил предложение «Тоттенхэма», так как хотел играть в Лиге чемпионов

Защитник Пау Торрес отклонил крупное предложение «Тоттенхэма» прошлым летом, потому что хотел играть в Лиге чемпионов с клубом всей его жизни, «Вильярреалом», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По данным источника, прошлым летом испанец также был интересен обеим командам из Манчестера. Эти клубы могут вернуться к его кандидатуре этим летом.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.



Напомним, на этой неделе стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Это «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Бенфика», «Атлетико», «Челси» и «Вильярреал». Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.