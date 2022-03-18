Бент — о «Манчестер Юнайтед»: Роналду, Магуайр, Погба, Кавани, Марсьяль должны уйти

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.



«Нужно сохранить де Хеа и Варана. Думаю, нужен новый правый защитник. Магуайр – нет. Не думаю, что Скотт Мактоминей достаточно хорош, но он воспитанник клуба. С точки зрения строительства команды? Нет.



Думаю, Фред – странный игрок. Он один из тех, кто в последние недели выходил на поле и словно говорил: «Знаете что? Я готов к этому». Но, как я считаю, ему, возможно, придётся уйти, если вы хотите построить успешную команду. Санчо нужно сохранить. Роналду должен уйти, Кавани должен уйти, Марсьяль должен уйти. Если Рашфорд понравится новому тренеру, то что-то может получиться. Если он сможет извлечь из себя максимум, то его нужно сохранить, потому что он молод.



Погба уйдёт в любом случае, он станет свободным агентом летом. Он должен уйти, если у «Манчестер Юнайтед» есть какие-то стремления. Погба нравится мне как игрок, действительно нравится, но фанатам «Манчестер Юнайтед» уже надоело говорить: «Мы ждем стабильности». Поэтому он должен уйти», – цитирует Бента Daily Mail.

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