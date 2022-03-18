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Консорциум True Blue под руководством Джона Терри пытается получить 10% акций «Челси»

Консорциум True Blue под руководством Джона Терри пытается получить 10% акций «Челси»
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Легенда «Челси» Джон Терри и бывшая звезда женского футбола Клэр Рафферти возглавляют консорциум под названием True Blue стоимостью € 220 млн (£ 250 млн), который пытается купить 10% акций клуба, сообщает Goal.

Поскольку Терри недавно погрузился в мир NFT, предложение обещает высокотехнологичный подход, позволяя болельщикам, игрокам и бывшим сотрудникам покупать жетоны болельщика по цене до £ 100 в обмен на право голоса.

Однако они не смогут профинансировать полноценное предложение, поэтому им придется участвовать в более крупной сделке с участием британских, американских или саудовских миллиардеров.

Правительство не участвует в принятии решений, а лишь следит за тем, чтобы Роман Абрамович не завладел деньгами, пока он находится под санкциями. Деньги будут либо заморожены, либо переданы в какую-либо благотворительную организацию.

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