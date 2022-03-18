Консорциум True Blue под руководством Джона Терри пытается получить 10% акций «Челси»

Легенда «Челси» Джон Терри и бывшая звезда женского футбола Клэр Рафферти возглавляют консорциум под названием True Blue стоимостью € 220 млн (£ 250 млн), который пытается купить 10% акций клуба, сообщает Goal.



Поскольку Терри недавно погрузился в мир NFT, предложение обещает высокотехнологичный подход, позволяя болельщикам, игрокам и бывшим сотрудникам покупать жетоны болельщика по цене до £ 100 в обмен на право голоса.



Однако они не смогут профинансировать полноценное предложение, поэтому им придется участвовать в более крупной сделке с участием британских, американских или саудовских миллиардеров.



Правительство не участвует в принятии решений, а лишь следит за тем, чтобы Роман Абрамович не завладел деньгами, пока он находится под санкциями. Деньги будут либо заморожены, либо переданы в какую-либо благотворительную организацию.