Консорциум True Blue под руководством Джона Терри пытается получить 10% акций «Челси»

Легенда «Челси» Джон Терри и бывшая звезда женского футбола Клэр Рафферти возглавляют консорциум под названием True Blue стоимостью € 220 млн (£ 250 млн), который пытается купить 10% акций клуба, сообщает Goal.
Поскольку Терри недавно погрузился в мир NFT, предложение обещает высокотехнологичный подход, позволяя болельщикам, игрокам и бывшим сотрудникам покупать жетоны болельщика по цене до £ 100 в обмен на право голоса.
Однако они не смогут профинансировать полноценное предложение, поэтому им придется участвовать в более крупной сделке с участием британских, американских или саудовских миллиардеров.
Правительство не участвует в принятии решений, а лишь следит за тем, чтобы Роман Абрамович не завладел деньгами, пока он находится под санкциями. Деньги будут либо заморожены, либо переданы в какую-либо благотворительную организацию.
- 18 марта 2022
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