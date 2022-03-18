Радимов не согласился с тем, что есть необходимость понижения зарплат игрокам РПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился отношением к идее понижения зарплат футболистам в Российской Премьер-Лиге.



«Нет, не согласен с этой идеей. Потом ведь всё вернётся на круги своя, наши команды вновь допустят к еврокубкам – и нам придётся опять стартовать с самого низа, получается? Не думаю, что случится существенное понижение зарплат, потому что российские футболисты всё равно будут востребованы», — цитирует Радимова «РБ-Спорт».



Напомним, 23 марта запланировано заседание исполкома РФС, который может утвердить ряд изменений в РПЛ. Одним из вопросов станет введение возможного потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, появилась информация, что в «Краснодаре» некоторые игроки уже согласились на временное снижение зарплаты.

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