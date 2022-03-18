Юрист оценила шансы на то, что CAS решит перенести стыковой матч между Россией и Польшей

Юрист Анна Анцелиович оценила шансы на то, что CAS решит перенести стыковой матч к чемпионат мира 2022 года в Катаре между Россией и Польшей.



«По двум делам CAS уже принял решение не в нашу пользу. После этого шансы на то, что у третьего запроса по стыковым матчам будет положительное решение, малы. Хотя не могу сказать, что их нет совсем. Но, видимо, панель не находит весомых причин о принятии обеспечительных мер», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панков.



Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд и сборных в турнирах под эгидой организации. Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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