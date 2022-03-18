Юрист оценила шансы на то, что CAS решит перенести стыковой матч между Россией и Польшей

Юрист Анна Анцелиович оценила шансы на то, что CAS решит перенести стыковой матч к чемпионат мира 2022 года в Катаре между Россией и Польшей.
«По двум делам CAS уже принял решение не в нашу пользу. После этого шансы на то, что у третьего запроса по стыковым матчам будет положительное решение, малы. Хотя не могу сказать, что их нет совсем. Но, видимо, панель не находит весомых причин о принятии обеспечительных мер», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панков.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд и сборных в турнирах под эгидой организации. Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
- 18 марта 2022
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:14
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:40
-
13:21
-
13:04
-
12:51
-
12:39
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:02
-
11:54
-
11:43
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
10:51
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:05
-
09:56
-
09:52
-
09:50